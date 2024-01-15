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Будкова Васса Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

17.11.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будков Иван Никитин

Рождение ребёнка
1813

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будков Иван Никитин

Смерть
17.11.1862
Причина смерти: Удушье

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