Будкова Васса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти17.11.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будков Иван Никитин
Рождение ребёнка
1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будков Иван Никитин
Смерть
17.11.1862
Причина смерти: Удушье