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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Илларионова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Илларионов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илларионов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Илларионов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Илларионова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Илларионов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Илларионов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Илларионов Василий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Карандаева (Илларионова) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Илларионов Василий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Илларионов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Илларионов Василий