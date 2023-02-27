Фисенко Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1777
Сын: Фисенко Аким
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Фисенко Василий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно