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Коровин Степан Архипович

Место рождения

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Коровин Архип Фёдорович

Мать: не указана

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Коровина Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Коровина Просковья

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Коровина Агафья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Коровина Федосья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Просковья

Смерть
1840
Сухие Гаи, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
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