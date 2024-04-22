Коровин Степан Архипович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Коровин Архип Фёдорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Коровина Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Коровина Просковья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Коровина Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Коровина Федосья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровина Просковья
Смерть
1840