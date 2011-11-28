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(Шойхет) Любовь

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.07.1925

Дата смерти

28.11.2011

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1925

Отец: Шойхет Хаим Ицкович

Мать: Шойхет Мария Иосифовна

Россия
Рождение ребёнка
03.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Смирнов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Анатолий

Смерть
28.11.2011
Похороны
Неизвестно
Донское, колумбарий
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