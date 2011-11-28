(Шойхет) Любовь
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.07.1925
Дата смерти28.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1925
Отец: Шойхет Хаим Ицкович
Мать: Шойхет Мария Иосифовна
Россия
Рождение ребёнка
03.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Смирнов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Анатолий
Смерть
28.11.2011
Похороны
Неизвестно
Донское, колумбарий