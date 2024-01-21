Нигматтулин Вазых Казымович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Рамис Вазыхович
Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Равиль Вазыхович
Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматуллин Разых Вазыхович
Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна
Смерть
Неизвестно