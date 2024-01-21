Нигматтулин Вазых Казымович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматтулин Вазых Казымович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Рамис Вазыхович

Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Равиль Вазыхович

Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматуллин Разых Вазыхович

Мать ребёнка: Нигматуллина Мадина Казымовна

Смерть
Неизвестно
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