Петухов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Петухов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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