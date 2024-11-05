Сигуев Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Сигуев Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигуева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обознова (Сигуева) Евфимия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Козлова (Сигуева) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно