Сигуев Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигуев Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

мЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сигуев Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигуева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обознова (Сигуева) Евфимия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Козлова (Сигуева) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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