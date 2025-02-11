Фролов Пуд Петров
мужской, родился 1856, Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьПрасковья Матвеева1831 г.р.
ОтецПётр Фролов1823 г.р.
Супруги
Фролова Степанида СтепановаДо 1880 г.р.
Дети
(Фролова) Марина Пудова19.02.1898 г.р.
(Фролова) Марфа Пудова28.08.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Пётр Фролов
Мать: Прасковья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: (Фролова) Марина Пудова
Мать ребёнка: Фролова Степанида Степанова
Рождение ребёнка
28.08.1900
Дочь: (Фролова) Марфа Пудова
Мать ребёнка: Фролова Степанида Степанова
Смерть
Неизвестно