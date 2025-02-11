Фролов Пуд Петров 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролов Пуд Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1856, Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Прасковья Матвеева1831 г.р.
Отец
Пётр Фролов1823 г.р.
Супруги
Фролова Степанида СтепановаДо 1880 г.р.
Дети
(Фролова) Марина Пудова19.02.1898 г.р.
(Фролова) Марфа Пудова28.08.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Пётр Фролов

Мать: Прасковья Матвеева

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Степанида Степанова

Место жительства
1858
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

41 семья

Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: (Фролова) Марина Пудова

Мать ребёнка: Фролова Степанида Степанова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Рождение ребёнка
28.08.1900

Дочь: (Фролова) Марфа Пудова

Мать ребёнка: Фролова Степанида Степанова

Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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