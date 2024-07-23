Лисица Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1840
Сын: Лисица Сергей (Сергий) Никитич
Отец ребёнка: Лисица Никита Деомидович
Рождение ребёнка
04.07.1847
Сын: Лисица Пётр Никитич
Отец ребёнка: Лисица Никита Деомидович
Смерть
Неизвестно