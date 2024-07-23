Лисица Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Никита Деомидович

Рождение ребёнка
24.09.1840

Сын: Лисица Сергей (Сергий) Никитич

Отец ребёнка: Лисица Никита Деомидович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
04.07.1847

Сын: Лисица Пётр Никитич

Отец ребёнка: Лисица Никита Деомидович

Кидановка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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