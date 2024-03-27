Муштенко Михаил Маркович
Место рожденияУкраинская ССР, Киевская обл., г. Киев
Дата рождения23.03.1908
Дата смерти26.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908
Отец: Мушта Марк
Мать: Мушта Анна
Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Шинкаренко Елена
Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Муштенко ??? Умер В Маленьком Возрасте
Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Муштенко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Муштенко Святослав Михайлович
Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна
Рождение ребёнка
05.03.1943
Сын: Муштенко Павел Михайлович
Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна
Военная награда
Неизвестно
Муштенко Михаил Маркович Сержант, __.__.1908Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев. Сводная картотека Перечень наград 28.01.1944 Медаль «За отвагу»
Муштенко Михаил Маркович. Медаль «За отвагу» Сержант, __.__.1908, Место службы: 10 ошисб 413 сд. Награждение
Смерть
26.10.1975