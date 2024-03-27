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Муштенко Михаил Маркович

Место рождения

Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев

Дата рождения

23.03.1908

Дата смерти

26.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908

Отец: Мушта Марк

Мать: Мушта Анна

Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев
Бракосочетание
Около 1934

Жена: Муштенко Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Шинкаренко Елена

Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Муштенко ??? Умер В Маленьком Возрасте

Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Муштенко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Муштенко Святослав Михайлович

Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна

Рождение ребёнка
05.03.1943

Сын: Муштенко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Муштенко Лидия Александровна

Военная награда
Неизвестно
Муштенко Михаил Маркович Сержант, __.__.1908Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев. Сводная картотека Перечень наград 28.01.1944 Медаль «За отвагу»
Муштенко Михаил Маркович. Медаль «За отвагу» Сержант, __.__.1908, Место службы: 10 ошисб 413 сд. Награждение
Смерть
26.10.1975
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