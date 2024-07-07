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Апыхтин Петр Михайлович

Место рождения

Абаимово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Абаимово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апыхтин Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Абаимово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апыхтин Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Абаимово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апыхтин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Апыхтин Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Абаимово, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
После 1880
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1897

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