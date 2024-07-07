Апыхтин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
После 1880
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1897