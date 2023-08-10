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Церковная Ксения Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1922

Дата смерти

07.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1922

Отец: Церковный Никита Агеевич

Мать: Дарья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шовковый Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
26.01.1947

Сын: Шовковый Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Шовковый Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
30.03.1949

Дочь: Шовкова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Шовковый Андрей Филиппович

Смерть
07.02.1994

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