Церковная Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1922
Дата смерти07.02.1994
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1922
Отец: Церковный Никита Агеевич
Мать: Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1947
Сын: Шовковый Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Шовковый Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
30.03.1949
Дочь: Шовкова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Шовковый Андрей Филиппович
Смерть
07.02.1994