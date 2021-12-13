Прохорова (Губина) Алена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Губина) Алена Сергеевна

Место рождения

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва

Дата рождения

24.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1981

Отец: Губин Сергей Петрович

Мать: Губина Татьяна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Место жительства
1981
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Около 2006

Муж: Прохоров Артем Александрович

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
14.10.2007

Дочь: Прохорова Анастасия Артемовна

Отец ребёнка: Прохоров Артем Александрович

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
12.06.2018

Сын: Прохоров Александр Артемович

Отец ребёнка: Прохоров Артем Александрович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
2021
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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