Прохорова (Губина) Алена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1981
Отец: Губин Сергей Петрович
Мать: Губина Татьяна
Место жительства
1981
Бракосочетание
Около 2006
Рождение ребёнка
14.10.2007
Дочь: Прохорова Анастасия Артемовна
Отец ребёнка: Прохоров Артем Александрович
Рождение ребёнка
12.06.2018
Сын: Прохоров Александр Артемович
Отец ребёнка: Прохоров Артем Александрович
Место жительства
2021