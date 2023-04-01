Нестиренко (Козлихина) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1952
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1952
Отец: Козлихин Павел Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.?
Сын: Нестеренко Юрий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.07.1979
Дочь: Панибратец (Нестеренко) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.12.1981
Дочь: Нестеренко Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1984
Сын: Нестеренко Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.07.1989
Дочь: Гонцова (Нестеренко) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан