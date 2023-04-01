Нестиренко (Козлихина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестиренко (Козлихина) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1952

Отец: Козлихин Павел Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.?

Сын: Нестеренко Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.07.1979

Дочь: Панибратец (Нестеренко) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.12.1981

Дочь: Нестеренко Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.1984

Сын: Нестеренко Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.07.1989

Дочь: Гонцова (Нестеренко) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

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