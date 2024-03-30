Солодянкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1951

Дочь: Москвина Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Солодянкина Раиса Семеновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.10.1956

Сын: Солодянкин Александр Викторович

Мать ребёнка: Солодянкина Раиса Семеновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодянкин Михаил Викторович

Мать ребёнка: Солодянкина Раиса Семеновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Раиса Семеновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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