Солодянкин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1951
Дочь: Москвина Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Солодянкина Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
19.10.1956
Сын: Солодянкин Александр Викторович
Мать ребёнка: Солодянкина Раиса Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодянкин Михаил Викторович
Мать ребёнка: Солодянкина Раиса Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно