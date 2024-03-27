Кийкова (Максимова) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кийкова (Максимова) Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Максимов Максим Васильевич

Мать: Максимова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кийков Николай Фомич

Россия
Рождение ребёнка
29.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кийков Николай Фомич

рп. Глубокий (Каменский район) Ростовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кийков Николай Фомич

Место жительства
Неизвестно
пгт. Глубокий, Каменск-Шахтинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
2010
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