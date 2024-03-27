Кийкова (Максимова) Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кийков Николай Фомич
Россия
Рождение ребёнка
29.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кийков Николай Фомич
рп. Глубокий (Каменский район) Ростовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кийков Николай Фомич
Место жительства
Неизвестно
пгт. Глубокий, Каменск-Шахтинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
2010