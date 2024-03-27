Аминева (Хамзина) Гульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминева (Хамзина) Гульфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сеитов Вахит

Отец ребёнка: Аминов Сеит

с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сеитов Незамутдин

Отец ребёнка: Аминов Сеит

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аминов Сеит

Смерть
1834
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