Аминева (Хамзина) Гульфия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сеитов Вахит
Отец ребёнка: Аминов Сеит
с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сеитов Незамутдин
Отец ребёнка: Аминов Сеит
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аминов Сеит
Смерть
1834