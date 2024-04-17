Годунов Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Годунов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Годунов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Годунова Евдокия
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фомина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Годунова Евдокия
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Малышева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Годунова Евдокия
Рождение ребёнка
1899
Сын: Годунов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Годунова Евдокия
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сигова Екактерина Михайловна
Мать ребёнка: Годунова Евдокия
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Князева Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Годунова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Годунова Евдокия
Смерть
1915