Годунов Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГодунов Михаил Фёдорович

Годунов Михаил Фёдорович

avatar

Место рождения

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Годунов Фёдор Иванович

Мать: не указана

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Годунов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Годунова Евдокия

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фомина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Годунова Евдокия

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Малышева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Годунова Евдокия

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Годунов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Годунова Евдокия

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сигова Екактерина Михайловна

Мать ребёнка: Годунова Евдокия

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Князева Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Годунова Евдокия

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Годунова Евдокия

Смерть
1915
Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close