Ефремова (Гурковская) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Гурковская) Мария Семёновна

Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ефремов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Ефремов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов Николай Петрович

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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