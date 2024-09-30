Химанен Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения04.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1905
Рождение ребёнка
01.08.1908
Дочь: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
31.05.1911
Мать ребёнка: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
11.01.1915
Мать ребёнка: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
26.04.1919
Дочь: (Химанен) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно