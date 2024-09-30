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Химанен Иван Абрамович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.09.1905

Жена: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
01.08.1908

Дочь: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1911

Сын: Химанен Иван Иванович

Мать ребёнка: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Химанен Николай Иванович

Мать ребёнка: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.04.1919

Дочь: (Химанен) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Химанен (Ханнинен) Анна Андреевна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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