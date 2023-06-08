Проселкова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1991
Отец ребёнка: Праселков Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
21.06.2001
Отец ребёнка: Праселков Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
16.01.2009
Сын: Праселков Иван Ильич
Отец ребёнка: Праселков Илья Алексеевич