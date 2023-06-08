Проселкова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроселкова Елена Сергеевна

Проселкова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Праселков Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
11.08.1991

Сын: Праселков Алексей Ильич

Отец ребёнка: Праселков Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
21.06.2001

Сын: Праселков Сергей Ильич

Отец ребёнка: Праселков Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
16.01.2009

Сын: Праселков Иван Ильич

Отец ребёнка: Праселков Илья Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.