Антипина (Потапова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Потапова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Мартынова, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

24.08.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1838 ст.

Отец: Потапов Алексей Арсентьевич

Мать: Потапова (Исаева) Елизавета Ивановна

Мартынова, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
15.01.1861 ст.

Муж: Антипин Михаил Петрович

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.12.1861 ст.

Дочь: (Антипина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Антипин Михаил Петрович

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.

Сын: Антипин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Антипин Михаил Петрович

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.08.1867 ст.

Дочь: (Антипина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Антипин Михаил Петрович

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.

Дочь: (Антипина) Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Антипин Михаил Петрович

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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