Антипина (Потапова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.08.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1838 ст.
Бракосочетание
15.01.1861 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1861 ст.
Дочь: (Антипина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Антипин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.
Сын: Антипин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Антипин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1867 ст.
Дочь: (Антипина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Антипин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.
Дочь: (Антипина) Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Антипин Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно