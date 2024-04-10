Засыпкин Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Засыпкин Григорий Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1850
Рождение ребёнка
17.11.1855
Дочь: Стогова (Засыпкина) Матрёна Дмитриевна
Мать ребёнка: Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
16.03.1860
Дочь: (Засыпкина) Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
30.05.1872
Сын: Засыпкин Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна
Смерть
Неизвестно