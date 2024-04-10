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Засыпкин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Засыпкин Григорий Яковлевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
27.02.1850

Жена: Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
17.11.1855

Дочь: Стогова (Засыпкина) Матрёна Дмитриевна

Мать ребёнка: Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.03.1860

Дочь: (Засыпкина) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
30.05.1872

Сын: Засыпкин Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Засыпкина (Калуцкая) Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно

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