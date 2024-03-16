(Гордеева) Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Анна Архиповна
Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Александра Архиповна
Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Ольга Архиповна
Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Василий Архипович
Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Николай Архипович
Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Григорий Архипович
Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Тимофей Архипович
Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич
Смерть
Неизвестно