(Гордеева) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордеева) Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Анна Архиповна

Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Александра Архиповна

Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Ольга Архиповна

Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Василий Архипович

Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Николай Архипович

Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Григорий Архипович

Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Тимофей Архипович

Отец ребёнка: Гордеев Архип Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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