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(Лобанова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

14.11.1920

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.11.1920
Рождение
1932

Отец: Лобанов Иван Петров

Мать: Лобанова (Волхонская) Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

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