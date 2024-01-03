(Лобанова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти14.11.1920
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
14.11.1920
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир