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Юркова Анисья Силаевна

Место рождения

Казанское, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Сила Иванович

Мать: не указана

Казанское, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.10.1882 ст.

Муж: Юрков Максим Никифорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1885 ст.

Сын: Юрков Аким (Иоаким) Максимович

Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.

Сын: Юрков Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1898 ст.

Дочь: Юркова Стефанида Максимовна

Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1901 ст.

Сын: Юрков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.

Дочь: Юркова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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