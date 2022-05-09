Юркова Анисья Силаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Сила Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1885 ст.
Сын: Юрков Аким (Иоаким) Максимович
Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович
Рождение ребёнка
12.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович
Рождение ребёнка
09.11.1898 ст.
Дочь: Юркова Стефанида Максимовна
Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович
Рождение ребёнка
09.07.1901 ст.
Сын: Юрков Владимир Максимович
Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.
Дочь: Юркова Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Юрков Максим Никифорович
Смерть
Неизвестно