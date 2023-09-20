Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
приписная крестьянская дочь
Место жительства
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
Ревдинский завод
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Вахромеева (Гноева) Орина Васильевна
Отец ребёнка: Гноев Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно