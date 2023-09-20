Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гноев Василий Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
приписная крестьянская дочь
Место жительства
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
Ревдинский завод
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Вахромеева (Гноева) Орина Васильевна

Отец ребёнка: Гноев Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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