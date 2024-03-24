Поплавной Алексей Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Поплавной Демьян
Рождение ребёнка
20.11.1925
Сын: Поплавной Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Поплавная Анна Михайловна
селение Чистый Ручей; Тюхтетский район; Красноярский край
Рождение ребёнка
17.08.1931
Дочь: Головко Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Поплавная Анна Михайловна
Рождение ребёнка
29.04.1939
Сын: Поплавной Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Поплавная Анна Михайловна
город Боготол; Красноярский край
Рождение ребёнка
1940
Сын: Поплавной Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Поплавная Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно