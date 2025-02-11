Penner David
мужской, родился 11.06.1879
умер 05.12.1919, Шишкино, Дніпропетровська область
Супруги
Penner (Froese Fröse) Maria J P29.03.1879 г.р.
Дети
Penner Abraham D11.07.1901 г.р.
(Penner) Anna D.01.04.1904 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1900
Рождение ребёнка
11.07.1901
Сын: Penner Abraham D
Мать ребёнка: Penner (Froese Fröse) Maria J P
Россия
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: (Penner) Anna D.
Мать ребёнка: Penner (Froese Fröse) Maria J P
Россия
Рождение ребёнка
10.12.1910
Сын: Penner Johann D
Мать ребёнка: Penner (Froese Fröse) Maria J P
Смерть
05.12.1919
Шишкино, Дніпропетровська область