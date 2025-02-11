Penner David 11.06.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Penner David

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.06.1879

умер 05.12.1919, Шишкино, Дніпропетровська область

Супруги
Penner (Froese Fröse) Maria J P29.03.1879 г.р.
Дети
Penner Abraham D11.07.1901 г.р.
(Penner) Anna D.01.04.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1900

Жена: Penner (Froese Fröse) Maria J P

Бракосочетание с: David PENNER

Рождение ребёнка
11.07.1901

Сын: Penner Abraham D

Мать ребёнка: Penner (Froese Fröse) Maria J P

Россия

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: (Penner) Anna D.

Мать ребёнка: Penner (Froese Fröse) Maria J P

Россия

Рождение ребёнка
10.12.1910

Сын: Penner Johann D

Мать ребёнка: Penner (Froese Fröse) Maria J P

Смерть
05.12.1919
Шишкино, Дніпропетровська область

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