Старостина (Еремеева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина (Еремеева) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еремеев Яков

Мать: Еремеева Мария

Рождение ребёнка
19.03.1934

Сын: Старостин Николай Александрович

Отец ребёнка: Старостин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремеева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Старостин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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