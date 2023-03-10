Старостина (Еремеева) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Еремеев Яков
Мать: Еремеева Мария
Рождение ребёнка
19.03.1934
Сын: Старостин Николай Александрович
Отец ребёнка: Старостин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремеева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Старостин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно