Румянцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1976

Дочь: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна

Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
До 1996

Жена: Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна

Развод
До 2010

Жена: Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна

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