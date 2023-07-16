Румянцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1976
Дочь: Пешкова (Румянцева) Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна
Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
До 1996
Развод
До 2010