Ермакова Иулиана Григорьевна Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермакова Иулиана Григорьевна

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Василий Мартинович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Ермакова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий Мартинович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ермаков Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ермаков Василий Мартинович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Ермаков Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Ермаков Василий Мартинович

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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