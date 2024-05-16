Ермакова Иулиана Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Ермакова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Ермаков Василий Мартинович
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Ермаков Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Ермаков Василий Мартинович
Смерть
Неизвестно