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Бондарев Иван Назарович
Бондарев Иван Назарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Пол
Мужской
Отец
Бондарев Назар
Мать
Бондарева Матрена Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Бондарев Назар
Мать:
Бондарева Матрена Григорьевна
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