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Бондарев Иван Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бондарев Назар

Мать: Бондарева Матрена Григорьевна

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