Никитенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитина Васильевна

Рождение ребёнка
13.04.1927

Дочь: Никитенко Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Харитина Васильевна

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Никитенко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Харитина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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