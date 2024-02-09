Никитенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитина Васильевна
Рождение ребёнка
13.04.1927
Дочь: Никитенко Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Харитина Васильевна
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Никитенко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Харитина Васильевна
Смерть
Неизвестно