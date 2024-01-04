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Сафронов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Зимницы, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Зимницы, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1942

Жена: Сафронова (Алексеева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1943

Дочь: Запевалова (Сафронова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Сафронова (Алексеева) Анна Васильевна

Мокрое, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова (Алексеева) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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