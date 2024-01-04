Сафронов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
15.08.1943
Дочь: Запевалова (Сафронова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Сафронова (Алексеева) Анна Васильевна
Мокрое, Куйбышевский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова (Алексеева) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно