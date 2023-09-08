Кондратенко (Верещагина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко (Верещагина) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Василий

Мать: Верещагина Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Кондратенко Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Кондратенко Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Андрей

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