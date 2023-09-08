Кондратенко (Верещагина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Василий
Мать: Верещагина Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратенко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Кондратенко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Кондратенко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратенко Андрей