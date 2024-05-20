Орлова Кутепова Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1917
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Орлов Иван Семенович
Отец ребёнка: Орлова Ольга Ивановна
Смерть
2003