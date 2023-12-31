Маркович (Сомова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович (Сомова) Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1870

Сын: Маркович Николай Николаевич

Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1874

Сын: Маркович Борис Николаевич

Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич

Туровка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркович Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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