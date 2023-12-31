Маркович (Сомова) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1870
Сын: Маркович Николай Николаевич
Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1874
Сын: Маркович Борис Николаевич
Отец ребёнка: Маркович Николай Андреевич
Туровка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно