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Вафин Ринат Маратович

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

09.06.1969

Дата смерти

29.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1969

Отец: Вафин Марат Абдулович

Мать: Вафина -Зайнулина Разия Сагадатовна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна

Мать ребёнка: Вафина -Бятец Дина Анатольевна

Рождение ребёнка
31.07.1986

Дочь: Вафина Елена Ринатовна

Мать ребёнка: Вафина -Бятец Дина Анатольевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
29.11.2003

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