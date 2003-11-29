Вафин Ринат Маратович
Место рождения
Дата рождения09.06.1969
Дата смерти29.11.2003
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1969
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна
Мать ребёнка: Вафина -Бятец Дина Анатольевна
Рождение ребёнка
31.07.1986
Дочь: Вафина Елена Ринатовна
Мать ребёнка: Вафина -Бятец Дина Анатольевна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
29.11.2003