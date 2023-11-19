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Федорова Прасковья Ильинична

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
05.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 05.01.1917 Павел Ильич Федоров Апухлицы отец крестьянин Илья Федорович Федоров Апухлицы мать крестьянская жена Надежда Але... Показать все
Восприемник
27.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Анна Михайловна Соколова Апухлицы отец крестьянин Михаил Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно

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