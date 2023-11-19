Федорова Прасковья Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
05.01.1917 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 05.01.1917 Павел Ильич Федоров Апухлицы отец крестьянин Илья Федорович Федоров Апухлицы мать крестьянская жена Надежда Але... Показать все
Восприемник
27.01.1917 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Анна Михайловна Соколова Апухлицы отец крестьянин Михаил Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно