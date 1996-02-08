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Рыдевская Екатерина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1931

Дата смерти

08.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1931

Отец: не указан

Мать: Андрончик Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенков Гуриан Трифонович

Рождение ребёнка
10.06.1954

Дочь: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Рыдевский Алексей Бонифатович

Рождение ребёнка
07.10.1956

Сын: Рыдевский Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Рыдевский Алексей Бонифатович

Рождение ребёнка
03.07.1960

Сын: Семенков Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Семенков Гуриан Трифонович

Рождение ребёнка
24.10.1965

Сын: Семенков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Семенков Гуриан Трифонович

Смерть
08.02.1996

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