Рыдевская Екатерина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1931
Дата смерти08.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1931
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1954
Дочь: Кожеко Рыдевская Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Рыдевский Алексей Бонифатович
Рождение ребёнка
07.10.1956
Сын: Рыдевский Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Рыдевский Алексей Бонифатович
Рождение ребёнка
03.07.1960
Сын: Семенков Леонид Георгиевич
Отец ребёнка: Семенков Гуриан Трифонович
Рождение ребёнка
24.10.1965
Отец ребёнка: Семенков Гуриан Трифонович
Смерть
08.02.1996