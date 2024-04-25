Гусев Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1928
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Комарова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.11.1952
Дочь: Башкирцева Нэля Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.01.1954
Дочь: Ульянкова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.05.1955
Дочь: Засухина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.05.1957
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.04.1959
Дочь: Михалева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.08.1961
Сын: Гусев Петр Иванович
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.05.1963
Дочь: Михалева Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.04.1965
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
05.06.1966
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.10.1967
Сын: Гусев Юрий Иванович
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно