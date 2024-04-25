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Гусев Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1928

Отец: Гусев Константин Георгиевич

Мать: Гусева Аксинья Никитична

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Комарова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
13.11.1952

Дочь: Башкирцева Нэля Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.01.1954

Дочь: Ульянкова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
12.05.1955

Дочь: Засухина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
17.05.1957

Сын: Гусев Николай Иванович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.04.1959

Дочь: Михалева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.08.1961

Сын: Гусев Петр Иванович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.05.1963

Дочь: Михалева Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.04.1965

Сын: Гусев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.06.1966

Сын: Гусев Александр Иванович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.10.1967

Сын: Гусев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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