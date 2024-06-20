Банных Семён (Сенка) Иванович
Место рождения
Дата рождения1655 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655 ст.
Отец: Банных Иван (родоначальник)
Мать: Банных Родоначальница
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банных Жена Сенки
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: Банных Жена Сенки
Рождение ребёнка
1685
Сын: Банных Артемий (Ортюшка) Семенович
Мать ребёнка: Банных Жена Сенки
Смерть
Неизвестно