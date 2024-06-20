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Банных Семён (Сенка) Иванович

Место рождения

Победилово, Воскресенская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1655 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655 ст.

Отец: Банных Иван (родоначальник)

Мать: Банных Родоначальница

Победилово, Воскресенская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банных Жена Сенки

Рождение ребёнка
1675

Сын: Банных Фёдор Семенович

Мать ребёнка: Банных Жена Сенки

Рождение ребёнка
1685

Сын: Банных Артемий (Ортюшка) Семенович

Мать ребёнка: Банных Жена Сенки

Смерть
Неизвестно

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