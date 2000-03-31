Огуречников Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1955
Дата смерти31.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1993
Дочь: Огуречникова Валерия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.03.2000