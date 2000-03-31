Огуречников Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огуречников Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1955

Дата смерти

31.03.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1993

Дочь: Огуречникова Валерия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.03.2000

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