Котенков (Котенкова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Неизвестно Яков
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Котенков Александр Егорович
Качеевка, Саранская, Россия
Рождение ребёнка
27.08.1931
Дочь: Семина ?
Отец ребёнка: Котенков Александр Егорович
Мордовия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно