Котенков (Котенкова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенков (Котенкова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Неизвестно Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Котенков Александр Егорович

Качеевка, Саранская, Россия
Рождение ребёнка
27.08.1931

Дочь: Семина ?

Отец ребёнка: Котенков Александр Егорович

Мордовия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котенков Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котенков Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котенков Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
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