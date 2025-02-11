Торгин Тимофей Михайлов
мужской, родился До 1850, Кайсаровка
умер Неизвестно
ОтецТоргин МихаилДо 1836 г.р.
Супруги
Торгина Анна ЛукьяноваДо 1850 г.р.
Дети
(Торгина) Васса Тимофеева04.08.1868 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Торгин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торгина Анна Лукьянова
Рождение ребёнка
04.08.1868
Дочь: (Торгина) Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Торгина Анна Лукьянова
Смерть
Неизвестно