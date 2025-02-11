Торгин Тимофей Михайлов До 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Торгин Тимофей Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1850, Кайсаровка

умер Неизвестно

Отец
Торгин МихаилДо 1836 г.р.
Супруги
Торгина Анна ЛукьяноваДо 1850 г.р.
Дети
(Торгина) Васса Тимофеева04.08.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Торгин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торгина Анна Лукьянова

Рождение ребёнка
04.08.1868

Дочь: (Торгина) Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Торгина Анна Лукьянова

Смерть
Неизвестно

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