Мельников Иван Павлов Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Иван Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Мельников Павел Павлов

Мать: Мельникова Дарья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Фекла Александрова

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Мельников Матвей Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Мельников Василий Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мельников Александр Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Мельников Яков Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: (Мельников) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова

Смерть
Неизвестно

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