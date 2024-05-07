Мельников Иван Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Мельников Павел Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Мельников Матвей Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Мельников Василий Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мельников Александр Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: (Мельников) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Фекла Александрова
Смерть
Неизвестно