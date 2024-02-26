Егор Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Михайла Афанасьев (Ич)
Мать: Авдотья Сергеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Варвара Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Афимья Михайлова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Михайлова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1837