Лемишенко Петр Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемишенко Петр Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.11.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Зиновия Степановна Скализубенко
Восприемник
11.07.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Николаевна Лемишенко
Бракосочетание
28.10.1901 ст.

Жена: Лемишенко Елизавета Лаврентьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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