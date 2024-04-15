Лемишенко Петр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
11.11.1895 ст.
Зиновия Степановна Скализубенко
Восприемник
11.07.1896 ст.
Ольга Николаевна Лемишенко
Бракосочетание
28.10.1901 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно